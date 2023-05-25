شهود عيان: طيران مسير يحلق بكثافة فوق بوصرة.. وسط استعدادات لقوات بالمنطقة

قال شهود عيان، أن طيران تركي مسير يحلق بكثافة فوق سماء منطقة بوصرة بمدينة #الزاوية مساء اليوم الخميس.

وقال شهود عيان وفقاً لوسائل اعلام محلية أن عناصر تابعة لحسن بوزريبة نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار تقوم بإطلاق النيران و”تسخين” أسلحة متوسطة داخل منطقة بوصرة استعدادًا للاشتباك.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تبنيها للضربات الجوية والقصف الذي استهدف عدد من المناطق والاوكار في مدينة الزاوية ومنطقة الساحل الغربي اليوم الخميس، مؤكدةً إستهداف أوكار تهريب الوقود وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر، مشيرةً إلى أنها كانت ضربات ناجحة وحققت اهدافها، وأن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي بإسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في تصريحات اعلامية أن “الطيران الوطني، نفذ صباح اليوم ضربات جوية ناجحة دقيقة وموجهة”، مشيراً إلى أن العملية كانت بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”، وأن الضربات ضمن خطة عسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية”.