مباحثاتٌ موسعة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني 

أجريت مباحثات موسّعة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة بالخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري، ورئيس مجلس الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، بالإضافة إلى رئيس مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر، لمناقشة دور المفوضية كجسم تنفيذي يختص بتسجيل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، مع مراعاة الحقوق الدستورية والتنسيق في الجوانب الأمنية.

بدورها شددت بالتمر، على عملية تمويل مؤسسات المجتمع المدني، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا، أبرزها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.