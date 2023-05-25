النيجر تؤكد تعزيز التعاون مع ليبيا في أمن الحدود والتجارة

أكد رئيس النيجر محمد بازوم، العمل على تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا في مجال أمن الحدود والاقتصاد والتجارة، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين البلدين.

كما أعرب الرئيس النيجيري في تصريحات له، عن أمله في المزيد من التنسيق اللوجستي، والأمني مع الجانب الليبي لتعزيز الأمن وتسهيل حركة التنقل، من أجل تطوير فرص التنمية والتبادل الاقتصادي، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية واقتصادية واستقرار المنطقة.

كما أكد بازوم، أن ليبيا تُشكل نقطة الارتكاز لأمن المنطقة والقارة، معتبرًا أن استقرار ليبيا هو مصدر أمان لكامل دول الجوار.