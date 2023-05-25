مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب ترحب بتنشيط مشاركة ليبيا في برامج الاتحاد

رحبت مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب شيدو كليوباترا مبيمبا بإعادة تنشيط مشاركة ليبيا في برامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بالشباب.

وأكد وزير الشباب فتح الله الزني خلال لقائه بأديس أبابا، مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب دعم ليبيا لإعادة النظر في بعض نصوص ميثاق الشباب الإفريقي وتطوير المؤسسات الشبابية الأفريقية وتنسيق عملها تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعرب الوزير بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشباب عن دعمه للجهود المبذولة من قبل مبعوث الشباب، وشدد على أهمية مَأسَّسة مكتب مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور مدير إدارة تمكين الشباب ومسؤول العلاقات بالبعثة الليبية بالاتحاد الأفريقي مناقشة القضايا المشتركة بين قطاع الشباب في ليبيا والاتحاد الأفريقي.

وقدَّم الوزير في ختام الاجتماع دعوة لمبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب لزيارة ليبيا في احتفالات الشباب الليبي باليوم العالمي للشباب، والاطلاع على الإنجازات التنموية لقطاع الشباب التي حققتها الوزارة في ظل حكومة الوحدة الوطنية خلال العامين الماضيين.