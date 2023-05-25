| الزاوية.. جرحى إثر قصف مواقع للمهربين بطائرة مسيرة

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2023/05/25 على الساعة 18:44

: أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، وقوع جرحى إثر قصف طائرة مسيرة لمواقع في الزاوية يشتبه في تهريبها للوقود للمهاجرين، وذلك بالتنسيق بين جهات أمنية وعسكرية.

وأفادت المصادر الإعلامية بانطلاق عملية أمنية في الزاوية مستهدفة عدة مواقع منها استراحات في منطقة بوصرة والمطرد والحرشة وميناء الماية بواسطة الطيران المُسير.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، نفذ سلاح الطيران “صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي”.



وأضافت الوزارة أنها “تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة”، وأنها “تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني”.



ودعت الوزارة المواطنين إلى “التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها”، حسب ما ذكره المكتب الإعلامي عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.