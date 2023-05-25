دفاع الدبيبة: وجهنا ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات بالساحل الغربي

ليبيا – أصدرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة تصريف الأعمال، الخميس ،بيانًا،بشأن الضربات الجوية بمنطقة الساحل الغربي.

وزارة الدفاع وفي بيانها الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، قالت:”طيراننا الوطني، نفذ صباح الخميس ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة”.

وأكدت أنها تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة،ونفذت التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية.

كما أشارت إلى أنها لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني.

وزارة الدفاع أهابت بجميع المواطنين، التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.