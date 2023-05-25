مهراج: قلقون من تطورات الأوضاع في السودان وانعكاساتها على استقرار ليبيا

الوطن – رصد

قال سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج” إنه يأمل في أن تتفادى ليبيا أي تأثيرات جراء الصراع الراهن في السودان .

وأضاف مهراج في تصريحات صحفية “قلقون من تطورات الأوضاع في السودان، وانعكاساتها على استقرار ليبيا والمنطقة.

ونوه ان استقرار ليبيا وجيرانها ضرورة لأمن المنطقة والعالم ومن هذا المنطلق دعت باريس من البداية إلى توقف الصراع السوداني والعودة السريعة لطاولة الحوار.

وأشار أن وجود عناصر فاغنر الروسية في ليبيا مصدر قلق في ضوء أفعالها المزعزعة للاستقرار ولهذا نشدد على مغادرة كافة عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية.