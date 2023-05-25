“اللافي” يطلع نائب وزير الخارجية المصري على جهود إنجاز المصالحة الوطنية بليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقاهرة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي سند لوزا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن نائب وزير الخارجية المصري اطلع خلال اللقاء على جهود المجلس الرئاسي في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية باعتباره أساساً لنجاح العملية السياسية وإلى الاستعدادات لإقامة المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية وأهمية دور مصر الشقيقة في دعم هذه الجهود.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استقبل أمس الأربعاء، عبد الله اللافي، والوفد المرافق له، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عرض في حديثه تطورات العملية السياسية في ليبيا، واستعرض جهود المجلس لإتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن.

وأكد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي من شأنها المضي قدماً بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة.

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ورحب أبو الغيط بما ذكره نائب رئيس المجلس الرئاسي من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.