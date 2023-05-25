«دفاع الدبيبة»: طيراننا الوطني نفذ ضربات جوية ضد أوكار الجريمة في الساحل الغربي

قالت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن طيرانها الوطني نفذ ضربات جوية ومباشرة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات في منطقة الساحل الغربي بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأفادت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، عبر حسابها على “فيسبوك”:” بأن طيراننا الوطني، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة”.

وأضاف البيان:” أن وزارة الدفاع، وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني”.

وأهابت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، بجميع المواطنين، التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها” على حد تعبير البيان.