نادية عمران: بيان “6+6″خطوة استباقية لتخفيف الضغط عليهم ورغبة في عدم إقصائهم وضمان استمرارهم لفترة أطول

أخبار ليبيا 24

قالت عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن البيان الصحفي للجنة (6+6) غير موفق وغير صحيح.

وأوضحت عمران في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن الهدف من هذا البيان، الإيحاء بأن هناك توافق كامل بخصوص الأساس الدستوري والمسائل الخلافية المتعلقة بشروط انتخاب الرئيس والقوانين الأنتخابية.

وأضافت عمران، أن ذلك خطوة استباقية لتخفيف الضغط وذلك رغبة في عدم اقصائهم وعدم البحث عن بدائل أخرى وضمان للإستمرار لفترة أطول، والاستمرار في تجاهل الطريق الصحيح ومحاولة استسقاء الشرعية من غير الشعب الليبي لن يفضي لأي حل.