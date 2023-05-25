أونماخت يتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل نهاية العام

قال السفير الألماني في ليبيا، ميخائيل أونماخت إن يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل نهاية العام الجاري، شريطة توافق القوى السياسية هناك.

وأضاف أونماخت في تصريحات صحفية أن جميع الإمكانات التقنية متوافرة من أجل إجراء الانتخابات في هذا الموعد.

وتابع ”لمست خلال لقائي بعدد من القوى السياسية والعسكرية، أنهم يرغبون في إجراء الانتخابات في المواعيد المُحددة”.

ونوه أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة عمل السلطة التشريعية في ليبيا على أكمل وجه، وطي الخلافات العالقة حول القاعدة الدستورية والقواعد الانتخابية.

وأكد أن التطورات التي يشهدها المسار الأمني في ليبيا إيجابية جدًا، ما يُحفز الفرقاء الليبيين على المضي قدمًا لإنجاز الاستحقاقات الدستورية.

وأشار على القوى السياسية سرعة الخروج بليبيا من تطورات الأزمة، كما أن القرارات والحلول جميعها يجب أن تكون نابعة من الليبيين.

وختم “ننتظر من القوى السياسية الليبية تجاوز أخطاء الماضي، والتوافق حول أرضية عمل مشتركة تمكن ليبيا من العودة لمكانتها في الساحة الدولية”.