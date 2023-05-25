بيان ناري لأهالي منطقة بوصرة في الزاوية يحمل الدبيبة والحداد مسؤولية قصف المدينة

حمل أهالي منطقة بوصرة في الزاوية الدبيبة والحداد، في بيان، مسؤولية قصف الطيرن المسير للمدنيين بالمدنية اليوم الخميس.

وقال الأهالي في بيان صادر عنهم “نتعرض للقصف من قبل الطيران التركي المسير بإذن من الدبيبة وتوجيه من الحداد الذي يدعي محاربة الجريمة”.

وأضاف البيان “الدبيبة والحداد يقصفان المدنيين والمواقع المدنية عبر الطيران التركي المسير.

وحمل البيان ” المسؤولية الكاملة للحكومة المنتهية التي تسعى لجر المنطقة للحروب والعودة للفوضى”، مشيرين إلى أن “استهداف النائب علي بوزريبة بالطيران المسير يمس منطقة أبو صرة بكاملها”.

وأكد الأهالي “لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه العدوان الغاشم على منطقتنا”.