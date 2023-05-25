أهالي أبوصرة بالزاوية: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه العدوان علينا

أكد عدد من أهالي منطقة أبوصرة في الزاوية أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه العدوان عليهم.

وقال عدد من أهالي منطقة أبوصرة في بيان مصور إن مدينة الزاوية تعرضت للقصف من قبل الطيران التركي المسير بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتوجيه من رئيس أركان قواته محمد الحداد “الذي يدعي محاربة الجريمة وهو يقصف المدنيين والمواقع المدنية” بحسب البيان.

وحمل البيان المسؤولية كاملة للحكومة التي قال إنها “تسعى إلى جر المنطقة للحروب والعودة لمربع الفوضى بدل التفرغ للمصالحة الوطنية”.

وأضاف البيان أن ما تعرض له النائب عن مدينة الزاوية علي ابو زريبة “واستهدافه بالطيران المسير يمس أهالي منطقة أبو صرة والزاوية” مشددا على أن منطقة أبو صرة ظلت دائما على الحياد ولم تتدخل يوما في مناطق الزاوية بالسلاح كأي طرف وظلت كتائبها بعيدة عن أي صراع في مدينة الزاوية.

وختم الأهالي بيانهم بالتأكيد على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي “تجاه العدون الغاشم” عن بيوتهم ومناطقهم التي تنعم بالأمن والأمان عكس المناطق الأخرى التي تكثر فيها الجريمة.