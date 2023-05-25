الفرقة البحرية المايا تصدر بيانًا حول قصف الطيران المسير للميناء البحري

أصدرت الفرقة البحرية المايا، بيانًا اليوم الخميس وذلك عقب القصف الذي تعرض قاعدة المايا البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي سببت في أضرار مادية مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق فوري.

وفي ما يلي نص بيان الفرقة البحرية المايا :

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

اما بعد….

فاننا ندين وتستنكر بشدة عملية القصف الغاشم التي نفذها الطيران المسير الذي طال ميناء المايا البحري لمكافحة الهجرة غير القانونية التابع للإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية والتي قد سببت في العديد من الاضرار المادية تتمثل في عدد من الزوارق البحرية التابعة للجهاز و البشرية بتاريخ 2023/5/25 يوم الخميس …

علما بأن الدولة لم تقم بتزويدنا بأبسط الإمكانيات وبالرغم من هذا التقصير الا ان الجهاز قام بمجهودات كبيرة بمكافحة الهجرة غير القانونية بنسبة 99% وبشهادة الاجهزة الموازية لهو بالاختصاص بالرغم من الضغوطات التي واجهت الفرقة البحرية من قبل الحكومة المنتهية الولاية حكومة الدببية بفتح مجال الهجرة غير القانونية و إيقاف مكافحتها وبشكل رسمي ونهائي كما اننا كفرقة المايا قد كافحتا الهجرة بنسبة كبيرة من طرابلس حتى رأسي جدير بل وأوقفنا عمليات تهريب الوقود لعدد ثلاث ناقلات ومع العلم بأن كل الملفات قد احيلت الى مكتب النائب العام ومن هنا تعلمكم بأننا مازلنا مستمرين في مهامنا رغم كيد الكائدين حرر بتاريخ 2023/5/25 الموافق يوم الخميس بمقر إدارة الفرقة المايا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته