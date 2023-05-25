شاهد.. بيان شديد اللهجة من الحكومة الليبية حول القصف الذي تعرضت له عدة مناطق في الزاوية

أصدرت الحكومة الليبية بياناً شديد اللهجة تدين فيه القصف الذي تعرضت له عدة مناطق في مدينة الزاوية اليوم الخميس.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في بيان صادر عنها، “ندين قصف مدينة الزاوية والمنشآت العامة بالطيران المسير وترويع المدنيين”.

وحذر البيان “من الإفراط في استخدام القوة التي من شأنها إشعال فتيل الحرب، مضيفاً “نحذر من إشعال الحرب بين التركيبات السكانية وإفشال مساعي المصالح”.

وأهاب البيان “بالمشايخ والأعيان بسرعة التدخل للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي”، داعياً “المبعوث الأممي في ليبيا إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين”.

كما وجه البيان دعوة لـ “النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية لمحاسبة من عرض حياة المواطنين للخطر”.

وشدد البيان “على قيام الجميع بالواجب الوطني في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه”.