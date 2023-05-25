وزارة الصحة: إجمالي المستهدفين بالإفراجات المالية 76300 موظّف

أكد رئيس لجنة الإفراجات المالية بوزارة الصحة عبد العاطي محمد عبد السلام أن إجمالي الموظفين المستهدفين من الإفراجات المالية بلغ 76300 موظّف.

وأكد عبد السلام في تقرير له أن عدد العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية الذين تمت فلترة بياناتهم بعد إحالتها من مصلحة الأحوال المدنية 71570 موظّف.

وأشار عبد السلام إلى أن لجنة الإفراجات بوزارة الصحة أنهت أعمال الحصر، وأحالت البيانات المطلوبة إلى لجنة الإفراجات بوزارة الخدمة المدنية، وهي الآن تتابع إجراءات الإفراجات مع الجهات المعنية.