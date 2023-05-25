العرفي: بيان لجنة “6+6” ضبابي ومبهم

أخبار ليبيا 24

وصف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي البيان الصحفي للجنة (6+6) والتصريحات الصادرة بالضبابية والمبهمة.

وقال العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن اللجنة تمثل عدة تيارات سياسية، وفي حال يريدون الوصول لحل يجب عليهم عدم إقصاء أي أحد، وفي حال دخل الإقصاء لن يصلون إلى أي حل.

والثلاثاء الماضي، أصدرت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، بيانًا أعلنت فيه تحقيق “توافق كامل” بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن النقاط المُتفق عليها.