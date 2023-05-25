مصادر توضح أهداف “الدبيبة” من زيارته المرتقبة إلى إيطاليا

كشفت مصادر مطلعة وفقاً لوسائل اعلام محلية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يهدف من زيارته المرتقبة إلى إيطاليا كسب دعم الأخيرة لحكومته وعدم استبدالها بحكومة أخرى.

وبحسب المصادر وفقاً لمنصة “ليبيا برس” فإن الدبيبة سيلتقي خلال الزيارة بـ رانشيسكا برينا ريكوتي، رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا، لدراسة إرجاع أملاك الطليان المستردة أو تعويضهم ماليًا فيها، لكسب ود الحزب الفاشي الحاكم.

ووفقا للمصادر “هذه الأملاك كانت إيطاليا قد اغتصبتها عند احتلالها ليبيا ووزعتها على مواطنيها الذين استوطنوا البلاد، وتم استردادها عام 1970 بعد طردهم”.

وأشارت المصادر إلى أن التعويض سيشمل أملاك الطليان واليهود الليبيين المقيمين في إيطاليا المستردة.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا قد أثارت موضوع أملاك الطليان المستردة مع الدبيبة خلال زيارتها إلى ليبيا، في شهر يناير الماضي.