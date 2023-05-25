عن أحداث الزاوية.. رئيس الحكومة: ندعو النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الخميس، بياناً حيال الاحداث التي تشهدها مدينة الزاوية وضواحيها.

رئيس الحكومة، وفي بيان له، قال: “طالعنا بكل قلق وأسف الاحداث الجارية صباح اليوم التي تشهدها مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسير، والتي أدت إلى نشر الذعر بين السكان الأمنين، ونتج عنها تعرض بعض المنشآت العامة للقصف”.

وأدان رئيس الحكومة هذه الأفعال والتصرفات غير المدروسة، والافراط في استعمال القوة، والتي من شأنها اشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وافشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة، وتأجيج الفرقة والشقاق بينهم.

وأهاب رئيس الحكومة بالمشايخ والحكماء والأعيان بسرعة التدخل من أجل اخماد نار الفتن قبل ازديادها، والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي للأهالي، داعيةً مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والقيام بدوره المناط به في هذا الشأن.

كما دعا رئيس الحكومة، النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك.

وجدد رئيس الحكومة دعوته للجميع، بأن الواجب الوطني يقتضي على كل واحد منا الحفاظ على أمن الوطن وسلام مواطنيه، داعياً إلى ضرورة العمل على كف الأذى عن السكان الامنين، والحفاظ على استقرار المنطقة.