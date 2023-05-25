طرابلس.. تفاصيل صادمة بتورط طفلين باختلاس مبلغ مالي ضخم بسبب لعبة ببـجي

أفادت مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس عن تورط قاصرين باختلاس مبلغ مالي قيمته 260.000 مئة و ستون الف دينار من والديهما و ذلك بعد ان تعرضا للنصب عليهما من قبل الجناة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن طرابلس قام الجناة في البداية ببيع و شراء حسابات لعبة البو بجي و قام الاخوين بشراء حسابين الأول بقيمة 4000 أربعة الاف دينار و الحساب الثاني 13000 بثلاثة عشر الف دينار .

و بعد ان لاحظ الجناة سهولة خداع هذين الاخوين و سهولة التفاوض معهما في غياب أهلهم عن البيت بسبب ظروف علاج احد الوالدين خارج البلاد و بعد التأكد من وجود مبالغ مالية كبيرة في البيت قاموا من خلال شريك ثالث بالاستيلاء على الحسابات التي تم بيعها للأخوين و اقنعوهم بوجد حساب خارق يسمى ( الهكر الأخضر) يمكنهم من استرجاع أي حساب مسروق قام الاخوين بدفع مبلغ مالي قيمته160000 مئة و ستون الف دينار مقابل هذا الحساب .

بعد عودة الاهل و اكتشاف الواقعة و التبليغ عنها تمكن مكتب البحث الجنائي و من خلال فرق التحري من تحديد هوية الجناة و القبض على اثنين منهم و لقد اتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية و احيلوا لجهات الاختصاص.

ويهيب مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس بأولياء الأمور اخذ الحيطة و الحذر و متابعة أبنائهم القصر مما يقومون به في هواتفهم فالهاتف و الألعاب الإلكترونية بوابة لان يكونوا ضحايا كحال قضيتنا اليوم او ان يكونوا مجرمين لو اختاروا تقليد بعض المجرمين اللذين اختاروا فضاء الانترنت للاكتساب السريع بالمخالفة للقوانين.