القبض على متهم جنائي أشهر السلاح على دورية بصبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخص مطلوب على ذمة وقائع جنائية أشهر السلاح الناري على دورية بالطريق العام في صبراتة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة تمكنوا من إلقاء القبض على المدعو “أ . م. أ” عقب مطاردته وإعطاب مركبته التي كان يقودها ؛ وذلك بعد إشهار سلاح ناري نوع كلاشن كوف على أحد الدوريات الأمنية التابعة لقسم النجدة المتمركزة بإحدى الاستقافات الأمنية بالطريق العام.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المقبوض عليه مطلوب لدى مركز شرطة صبراتة على ذمة عدة وقائع جنائية منها إطلاق النار والسرقة؛ مبينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.