أبو عرقوب: الحديث عن الانتخابات غير وارد بالمطلق بسبب انتشار المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي،أحمد أبو عرقوب، إن الأزمة الليبية لا تزال في حالة عدم وضوح في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي، مستبعدًا إنجاز أية قاعدة دستورية أو التوافق على شروط انتخاب رئيس الجمهورية خلال العام الجاري.

أبو عرقوب وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” رأى أن لجنة “5+5” غير قادرة على توحيد المؤسسة العسكرية باعتبار أن الانقسام في تلك المؤسسة كبير للغاية ويحتاج لمدة طويلة للحديث عن التوحيد.

واعتبر أن الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية هو أمر شائك وصعب ويحتاج إلى سنوات.

ورأى أبو عرقوب أنه في ظل وجود انقسام سياسي وانتشار المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا فإن الحديث عن الانتخابات هو أمر غير وارد بالمطلق، إضافة إلى أن بعض القوى الدولية استثمرت في بعض المناصب في الداخل الليبي، وهي الدول التي لن تقبل خسارة تموضعها في تلك المراكز عبر الذهاب للانتخابات.