فرقة المايا البحرية تدين قصف الدبيبة لمينائها وتؤكد تعرضها لضغوطات من حكومته

الوطن| متابعات

أدانت الفرقة البحرية المايا عملية القصف التي نفذها طيران حكومة الوحدة المنتهية والذي استهدف ميناء مكافحة العجرة غير الشرعية، مما تسبب بالعديد من الأضرار المادية لعدد من الزوارق.

الفرقة وفي بيان لها رصده موقع الوطن أكدت أن حكومة الوحدة ورغم عدم تزويدها الفرقة بالإمكانيات اللازمة إلا أن الجهاز كان يقوم بمجهودات كبيرة، منوهةً بأن الجهاز كان يتعرض لضغوطات من حكومة الوحدة بفتح مجال الهجرة غير القانونية وإيقاف مكافحتها.

وأشار البيان إلى أن الملفات قد أُحيلت إلى مكتب النائب العام بينما سيستأنف الجهاز عمله.