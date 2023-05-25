“بوشناف” يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع في ليبيا وتداعيات الحرب بأوكرانيا

التقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، والوفد المرافق له، اليوم الخميس بموسكو، بنظيره الروسي نيكولاي بتروشيف، على هامش أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي الذي تستضيفه روسيا.

وناقش مستشار الأمن القومي الليبي مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية، ومختلف قضايا الأمن القومي التي تهم البلدين، والأوضاع الراهنة في المنطقة على رأسها الأزمة الليبية، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

وفي ختام اللقاء، أهدى بتروشيف، لنظيره الليبي هدايا تذكارية تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.

وكتن أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي نيكولاي بتروشيف افتتح أعمال منتدى الأمن الدولي أمس الأربعاء، والذي يقام برعاية مجلس الأمن الروسي.

وتشارك أكثر من مئة دولة في أعمال المنتدى من بينها ليبيا، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة له عبر الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى، فيما حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ومن المقرر أن مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، بعدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى.

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