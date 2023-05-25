اللافي: مصر لها دور مهم في دعم المصالحة الوطنية

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على أهمية دور مصر في دعم مشروع المصالحة الوطنية والمؤتمر الجامع المزمَع إقامته بالخصوص خلال الفترة المقبلة.

واستقبل اللافي اليوم الخميس في مقر إقامته بالقاهرة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي سند لوزا.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان إن لوزا اطلع خلال اللقاء على جهود المجلس الرئاسي في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية باعتباره أساساً لنجاح العملية السياسية.

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لإقامة المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية وأهمية دور مصر الشقيقة في دعم هذه الجهود.