سائق تاكسي يقود الى ضبط وكــر لتصنيع الخمور في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة الكويفية” من القبض على شخص بحالة سُكر ظاهر يقوم بتصنيع وبيع الخمور المحلية داخل قطعة أرض خلف الشركة السويدية بمنطقة الكويفية .

وإستجابة لشكوى تقدم بها مواطن ضد أحد الأشخاص في حالة سكر ظاهر قام بإيصاله كون المواطن يعمل كسائق تاكسي وأضاف المواطن انه قام بإيصال الشخص المطلوب خلف الشركة السويدية والموقع عبارة عن قطعة أرض بها غرفتين .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز لواء محمد إمراجع الدرسي تعليماته باالتحري وجمع المعلومات عن المكان وضبط الشخص المطلوب .

وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات بإمرة م ض عبد السلام ميما البرغثي وأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المكان وتم مداهمة المكان وضبط شخص في حالة سكر ظاهر وتم ضبط جالون سعة 20لتر مملوء باالمواد المسكرة وكذلك جالونات فارغة تفوح منها رائحة كريهة يشتبه بأن تكون خمور محلية الصنع وكذلك ادوات تصنيع الخمور وأدات تعاطي .

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال مع الشخص الذي تم ضبطه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى ع.س.ف وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .