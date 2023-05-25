شاهد بالفيديو : شاحنات تحمل حاويات تحت حراسة مشددة تتجه من ميناء طرابلس نحو قاعدة معيتيقة

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس لشاحنات تحمل حاويات كبيرة خرجت من ميناء طرابلس متجهة نحو قاعدة معيتيقة تحت حراسة أمنية مشددة .

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الطيران المسير عدة ضربات استهدفت مواقع جنوب مدينة الزاوية، من بينها ميناء الماية، واستراحة بمنطقة أبو صرة، بينما اعلنت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» ان الضربات ، استهدفت «أوكاراً لعصابات تهريب الوقود، وتجار المخدرات والبشر».

وشهدت الزاوية مظاهرات، خلال الأسابيع الماضية، تطالب بضرورة إخراج المجموعات المسلحة المسيطرة على المدينة، بسبب مساهمتها في تردي الوضع الأمني في المدينة وممارستها أنشطة تهريب الوقود وتجارة البشر.

ونهاية الشهر الماضي، تعهد رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، بضبط الوضع الأمني بالمدينة خلال لقائه بعدد من المتظاهرين.