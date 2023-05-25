داعياً لإستمرار الضربات الجوية.. ناصر عمار: “هيثم التاجوري” نجا بأعجوبة!

قال آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، أن القائد السابق لكتيبة ثوار طرابلس وأمر اللواء 777 هيثم التاجوري قد “نجى بأعجوبة” في اشارة إلى القصف بالطيران المسير الذي طال مواقع في مدينة الزاوية.

وأضاف ناصر عمار في منشور على صفحته بموقع فيس بوك “مازال العمر ياهيثم ..”، مؤكداً أن “هيثم التاجوري متواجد بمدينة الزاوية “، وأن أيوب أبوراس متواجد في الزنتان.

وطالب عمار من “الحداد ووزارة الدفاع استمرار الضربات الجوية قائلاً “بديتو كملوا يا الحداد ووزارة الدفاع، تضرب مواقع وتوقف لا ينفع، اللي دار ثوب يكمل اكمامه، المهربين إن لم يتم استئصالهم والقضاء عليهم بعملية عسكرية شامله ماينفعش، مضيفاً “الضربه اللي ما تكسره تقويه”.