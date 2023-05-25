رئيس الحكومة الليبية: قصف الزاوية تصرف غير مدروس

أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد أنه طالع بكل قلق وأسف الأحداث الجارية اليوم الخميس التي تشهدها مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسير.

وأعرب حماد في بيان له عن إدانته هذه الأفعال والتصرفات غير المدروسة، والإفراط في استعمال القوة، والتي من شأنها إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة.

وأهاب حماد بالمشايخ والحكماء والأعيان بسرعة التدخل من أجل إخماد نار الفتن قبل ازديادها داعيا النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك.

وشدد عماد على أن أن الواجب الوطني يقتضي قيام كل شخص بالحفاظ على أمن الوطن وسلام مواطنيه داعيا إلى ضرورة العمل على كف الأذى عن السكان الامنين، والحفاظ على استقرار المنطقة.