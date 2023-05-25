ليبيا.. كمين محكم يطيح بأكبر مهربي المخـدّرات بينهم الجزائري الملقّب بالدون رونالدو (صور)

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس عن القاء القبض على أكبر مهربي المخدّرات ” أقراص الأعصاب المُهلوسة” .

وفي ضربةٍ إستباقيّة وسط الصحراء اللّيبيّة، تمكّنت مفارزُ الْجَيْشِ اللّيبي وبعد اشتباك مباشر مع المهرّبين من إلقاء القبض على “أربعة أشخاص” من رؤوس التّهريب وهم يقودون سيارتهم المصفحة.

يُذكر أن هؤلاء الأربعة المقبوض عليهم من أكبر مهربي المخدّرات ” أقراص الأعصاب المُهلوسة” ومن بينهم المهرّب الجزائري الملقّب (الدّون رونالدو) .

وتمّ القبض عليهم بعد نصبِ كمين محكم أثناءَ انتظارهم لإستلام أحد شحنات التّهريب.