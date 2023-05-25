بالصور.. إصابة ضابط و3 أفراد في اشتباكات مع مجموعة مسـلـحة تابعة لأحد الأجهزة الأمنية

أفاد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الخميس عن إصابة ضابط شرطة وثلاثة أفراد آخرين خلال هجوم مجموعة مسلحة على متن 4 سيارات تابعة لأحد الأجهزة الأمنية.

وبالتفاصيل وفقًا لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، قامت مجموعة مسلحة على متن 4 سيارات بمحاصرة أحد دوريات رجال الشرطة، والرماية المباشرة عليها مما تسبب في إصابة ضابط شرطة وثلاثة أفراد آخرين.

وأضاف الجهاز أنه بعد إرسال نداء طارئ من الدورية وصلت بعض الدوريات إلى عين المكان وقامت بالرد على مصدر الرماية، وملاحقة السيارات، ليتم محاصرة المجموعة الخارجة عن القانون بعد أن قامت بالتحصن داخل أحد المنازل الذي تجمعوا فيه مساءً أثناء التخطيط للهجوم على دوريات الشرطة.

وإثر اشتباكات مسلحة، تم القبض على 6 أشخاص، بينهم اثنان مصابان، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والسيارات التي تم استخدامها في الهجوم على الدورية وهي تابعة لأحد الأجهزة الأمنية، فيما تمكنت آلية مصفحة نوع ثعلب (سوداء اللون) من الفرار وعلى متنها خمسة أشخاص أحدهم قد تعرض لإصابة أيضا.

وأكد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق تمسكه بتنفيذ القانون، وبسط الأمن، فإنه يشدد على أنه لن يتوانى عن الوقوف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، والاستهتار بكرامة وحياة رجال الشرطة.