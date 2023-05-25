القبض على مصري مُتلبساً بالإتجار بالمـخـدرات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة الفعاكات” من القبض على مصري الجنسية يمتهن الإتجار بمادة الحشيش المُخدرة وبيعها للعمالة الوافدة.

وعُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شُرطة الفعاكات عن شخص مصري الجنسية يقوم بالإتجار بمادة الحشيش المُخدرة وتوزيعها على العمالة الوافدة داخل نطاق إختصاص المركز بمنطقة الفعاكات .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد محمد بورويص تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص سالف الذكر .

وتم خروج أعضاء التحريات بالمركز إلى مكان تواجد الشخص المطلوب حسب المعلومات الواردة وعند وصولهم تمت مُشاهدته وتم ضبطه مُتلبساً وبحوزته اربع قطع من مادة الحشيش المخدرة وكذلك مبلغ مالي وأدوات تعاطي.

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ح.م. مصري الجنسية وإعترف بتعاطي المخدرات والإتجار بها وتم إحالته إلى النيابة العامة .