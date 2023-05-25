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وزير دفاع أسبق يكشف أهداف اجتماع لجنة 5+5 الاخير في طرابلس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد وزير الدفاع الأسبق، محمد البرغثي أن اجتماع لجنة 5+5 في العاصمة طرابلس بحضور المبعوث الأممي عبدالله باثيلي ومجموعة العمل الدولية غرضه تنسيق تأمين الانتخابات الرئاسية وتشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب لهذا الهدف.

وقال البرغثي في تصريحات صحفية ان الاجتماع أيضا لمواصلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف البرغثي أن الاجتماع يهدف أيضًا للتنسيق مع باثيلي من أجل الضغط على الأطراف السياسية والمليشيات المسلحة لإنجاح العملية الانتخابية.

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