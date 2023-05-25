| بوشناف يلتقي نظيره الروسي في العاصمة موسكو

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2023/05/26 على الساعة 00:22

: التقى مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو، مع نظيره الروسي نيكولاي بتروشيف، حيث استقبل بتروشيف في مكتبه بمجلس الأمن القومي الروسي بوشناف والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي الذي تستضيفه العاصمة الروسية.

وتشارك أكثر من 100 دولة في أعمال المنتدى من بينها ليبيا، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة له عبر الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى، فيما حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وناقش بوشناف مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية، ومختلف قضايا الأمن القومي التي تهم البلدين، كما ناقش اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي الليبي.

هذا وافتتح أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي نيكولاي بتروشيف أعمال هذا المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم، حيث يقام المنتدى برعاية المجلس.

ووجه بتروشيف الدعوة لبوشناف للمشاركة على رأس وفد رفيع في أعمال المنتدى، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي بعدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.