نادية عمران: بيان “6+6″ خطوة استباقية لضمان استمرارهم لفترة أطول

الوطن| رصد

قالت عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور “نادية عمران” إن البيان الصحفي للجنة “6+6” غير موفق وغير صحيح.

وأوضحت عمران في تصريح لها، أن الهدف من هذا البيان الإيحاء بأن هناك توافق كامل بخصوص الأساس الدستوري والمسائل الخلافية المتعلقة بشروط انتخاب الرئيس والقوانين الأنتخابية.

وأضافت عضو الهيئة، أن ذلك خطوة استباقية لتخفيف الضغط وذلك رغبة في عدم اقصائهم وعدم البحث عن بدائل أخرى وضمان للإستمرار لفترة أطول، والاستمرار في تجاهل الطريق الصحيح ومحاولة استسقاء الشرعية من غير الشعب الليبي لن يفضي لأي حل.

وكانت قد أصدرت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، الثلاثاء الماضي بيانًا أعلنت فيه تحقيق “توافق كامل” بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن النقاط المُتفق عليها.