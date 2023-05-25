الجديد: كذبوا حينما قالوا إنهم حققوا العدالة بجدول المرتبات الموحد

الجديد: الفساد في ملف الحج «وصمة عار» في جبين حكومة الدبيبة

انتقد مختار الجديد الخبير الاقتصادي، جدول المرتبات الموحد الذي تبنته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، معتبراً إياه مخترقاً ومنتهكاً من قبل القائمين عليه لمنح بعض المزايا لأشخاص وفئات بأعينهم.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كذبوا عليكم حينما قالوا لكم إنهم حققوا لكم العدالة بجدول المرتبات الموحد”.

وأضاف الجديد، أنه صحيح المرتبات موحدة ولكن ماذا عن بدل السكن وعن علاوة المبيت ومكافآت اللجان وبدل الوقود وبدل الاتصالات وغيرها وغيرها؟.. من مزايا تسمعون عنها ولا ترونها”.