شاهد بالفيديو.. تفاصيل بشأن تجدد قصف الطيران المسير في مدينة الزاوية الان

أكدت مصادر محلية وشهود عيان تجدد قصف الطيران التركي المسير منذ قليل ليل الجمعة في مدينة الزاوية، كاشفة المناطق المستهدفة.

وقالت المصادر أن الطيران المسير استهدف بعدة ضربات جوية مقر الكابوات ومقر السيفاو في المدينة، مشيرةً إلى أن القصف أستهدف مخزن ذخيرة بمقر محمد السيفاو بالقرب من كوبري الخضراء مع اصوات سماع أصوات المضادات الأرضية.

وبحسب شهود عيان فإن أصوات الـ 23 تسمع في الزاوية تحت كوبري بئر الغنم وساليطة الكابوات مستهدفة الطيران المسير.

وأوضح شهود العيان أن الموقع الذي تم استهدافه ليل الجمعة يتبع محمد السيفاو، تحت كوبري بئر الغنم، وجرى استهدافه من جديد منذ لحظات.

وأشار شهود العيان إلى أن المضادات الجوية في منطقة عوزة في الزاوية تستهدف طائرة مسيرة في سماء المدينة.