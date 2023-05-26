القبض على شخصين يستغـلان طفل لبيع وتوصيل الممـنوعات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس عن تمكن “قسم البحث الجنائي” بالقبض على أشخاص يقومون بتصنيع الخمور المحلية داخل منزل بمنطقة بودزيرة والتحرش بطفل وإرغامه على بيع الخمور والمخدرات .

وإستجابة لشكوى شخص من مواليد2005 رفقة والده تقدم بها ضد شخصين يقومان بالتحرش به وتهديده وإرغامه على بيع وتوصيل المواد المخدرة حيث أفاد ان الشخصين المشكو فيهما يمارسون نشاطهم الإجرامي داخل منزل بمنطقة بودزيرة ويقومون بتصنيع الخمور المحلية بالمنزل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الأشخاص المطلوبين وعُقب ورود معلومات عن تواجد الشخصين سالفي الذكر على متن مركبة آلية نوع مازدا حمامة اللون أحمر .

وعلى الفور تم ضبط المركبة سالفة الذكر وعلى متنها شخصين وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور على عدد 3 قنينات سعة نصف لتر مملوئة بالمواد المُسكرة وقطعة من مادة الحشيش المخدرة .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ع.م من مواليد 1983 والثاني يُدعي س.م.ع من مواليد 1980 وإعترفا بأنهما يقومان بتصنيع الخمور المحلية داخل منزل المذكور الثاني وبيعها وتعاطيها وكما إعترفا بوجود جالونات سعة 20 لتر بها مواد مسكرة موجودة داخل المنزل وكما إعترف المذكور الثاني بالتحرش بالشاكي وإجباره على بيع وتوزيع الخمور .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة …