| اللافي يؤكد على دور مصر في دعم مشروع المصالحة الوطنية

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2023/05/25 على الساعة 23:41

: أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على أهمية دور مصر في دعم مشروع المصالحة الوطنية والمؤتمر الجامع والمقرر إقامته بالخصوص خلال الفترة المقبلة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال استقبال اللافي، اليوم الخميس في مقر إقامته بالقاهرة، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مساعد وزير الخارجية المصري، اطلع على جهود المجلس الرئاسي في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية باعتباره أساساً لنجاح العملية السياسية وإلى الاستعدادات لإقامة المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية وأهمية دور مصر الشقيقة في دعم هذه الجهود.

وأمس الأربعاء أجري اللافي مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في القاهر، حسث شدد أبو الغيط على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بها ودمج الميليشيات المسلحة.

ونقل المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام جمال رشدي، أن لقاء أبو الغيط واللافي شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية، كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود إتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن.

من جانبه قال اللافي، في تصريحات صحفية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة عقب اللقاء، إن المباحثات “تناولت الأزمة السياسية في ليبيا، وأبعادها المختلفة”، مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية “أكد دعمه لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وذلك بموجب قوانين يتوافق عليها الجميع، توفر ضمانات وحوافز تعطي للجميع فرصة المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية والرئاسية”، مبرزاً أن المباحثات تناولت موضوعات وصفها بـ”المهمة”، وتتعلق بمشروع المصالحة الوطنية، الذي طرحه المجلس الرئاسي الليبي، الذي “يطمح لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الشعب الليبي”.