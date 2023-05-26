“الإسعاف و الطوارئ” يوقع اتفاقة لتفعيل منظومة الاستجابة الهاتفية الذكية

الوطن | متابعات

وقع جهاز الإسعاف و الطوارئ مذكرة تفاهم مع شركة هاتف ليبيا لتطوير العمل بغرفة العمليات وتفعيل منظومة الاستجابة الهاتفية الذكية.

وبحسب ما جاء في بنود “المذكرة” سيدعم جهاز الإسعاف كافة فروع الشركة في ليبيا، بتوفير فرق مرافقة للمهندسين والفننين الذين يعملون في الأماكن الخطرة.

وكما يأتي الهدف الاساس لمذكرة توفير الامكانيات التقنية بمركز الاتصالات المطور بجهاز الإسعاف، وربط كافة الفروع في ليبيا بغرفة العمليات ومنها بكافة المستشفيات، ليسهم في تقليل زمن الاستجابة السريعة.