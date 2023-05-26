“عبد الجليل” يلتقي وفدًا من قبائل التبو ويتعهد بدعم مجمع ليبيا الصحي

الوطن| رصد

استقبل وزير الصحة غي الحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” بمدينة بنغازي وفد من قبيلة التبو.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بالوزارة بحث العديد من المواضيع المُتعلقة بسير العمل بمجمع ليبيا الصحي بمنطقة ربيانة وطرق دعمه وحل الصعوبات التي تواجهه.

واطلع الوفد وزير الصحة على سير العمل بالمجمع والإمكانات التي يحتاجها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وتسعى الوزارة من خلال استراتيجيتها إلى دعم القطاع الصحي والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحيةمن أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.