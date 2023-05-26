تبون: لا يوجد اختلاف بين وجهتي نظر الجزائر والبرتغال بشأن ليبيا

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن هناك توافقاً مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في المواقف بشأن عدة قضايا دولية وإقليمية، من ضمنها الملف الليبي.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية استغرقت يومين قام بها الرئيس الجزائري إلى لشبونة اختتمت أمس الأربعاء.

وقال تبون إنه بحث مع دي سوزا الأوضاع في ليبيا ومالي ودول الساحل والصحراء الغربية، وفلسطين، مضيفا أن هناك تقارباً في وجهات النظر مع الرئيس البرتغالي.

ووصف تبون المحادثات مع الرئيس البرتغالي بأنها كانت «مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية»، و«لم تشهد أي اختلاف في وجهات النظر».