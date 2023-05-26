دردور: «النواب والدولة» يستغلان كل الظروف للبقاء في السلطة

قال فرج دردور، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن مجلسي النواب والدولة يتحملان مسؤولية عمليات التخريب والدمار في البلاد على مدى عشر سنوات، على حد تعبيره.

وأضاف دردور، في تصريحات صحفية:” هناك حالة من الإجماع الشعبي على استبعاد “النواب والدولة” من أي ترتيبات مستقبلية، وإصرار على ألا يعودان إلى المشهد السياسي”.

ولفت إلى أن مجلسي النواب والدولة اعتادا إيجاد طرق وبدائل للعودة إلى الواجهة السياسية، حين يتعلق الأمر بالحديث عن تغييرهما وإزاحتهما من المشهد.

وأشار إلى أن “النواب والدولة” مُنتهيا الصلاحية، ويستغلان كل الظروف للبقاء في السلطة، وما أعلنته لجنة “6+6” مثل “ذر للرماد في العيون”، ولن يكون له أي أبعاد على المستوى التنفيذي، على حد قوله.

وأكد أن المشكلة في مدى القبول بما أنتجته اللجنة، ومن سيقوم بتطبيق ما توصلت إليه على أرض الواقع في ظل انعدام الثقة بالمجلسين، وفقا لقوله.

ونوه بأن لجنة “6+6″ عليها خلافات منذ بداية تشكيلها حول مدى قانويتها، وهناك أطراف لا تعترف بها من الأساس”.