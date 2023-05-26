| بعد طرابلس، “الحرس البلدي” يبدأ إزالة العشوائيات في بنغازي وسبها ومصراتة

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2023/05/25 على الساعة 21:02

: أعلن المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، إمحمد الناعم، اليوم الخميس، بدأ حملات إزالة العشوائيات في كل من بنغازي وسبها ومصراتة، وذلك بعد حملة أقامها في طرابلس.

وأضاف الناعم، في تصريح إعلامي، أن “عناصر الجهاز مستمرون في أداء عملهم اليومي والتفتيش على المواد الغذائية وضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بإشراف من النيابة المختصة بالجهاز التي تقوم بدورها على أكمل وجه”.

وتابع الناعم أن “كافة فروع جهاز الحرس البلدي في البلاد تعمل بوتيرة جيدة لأداء المهام المكلفة بها”.

وأفاد الناعم أن “الجهاز تمكن من تخريج 3170 عنصرا لجهاز الحرس البلدي من مختلف المدن والمناطق، ويستعد لتخريج ثلاث دفعات جديدة من مدن سبها والزاوية وغريان يبلغ عددها 1600 عنصرا”، مشيرا إلى أن “الجهاز أشرف على تخريج دفعات سابقة من ساحات تدريب بمعهد الزهراء وتاجوراء والبيضاء وطبرق ودرنة وبنغازي والخمس ومصراتة؛ لتنسيب ما لا يقل عن 5 آلاف عنصر للجهاز”، حسب تصريحه.