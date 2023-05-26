عضوات مجلس النواب: نطالب لجنة 6+6 بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ

الوطن| رصد

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن عضوات مجلس النواب قد طالبن في بيان لهن لجنة 6+6 بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ.

وأكد البيان أنه ومع اقتراب عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل تحقيق إرادة الليبيين في عقد انتخابات تتضمن مشاركة الجميع وخاصة حق المرأة في المشاركة السياسية العادلة في المشاركة الفاعلة في تأسيس دولة ليبيا المستدامة.

وطالبن العضوات خلال البيان بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى توصيات نتجت عن ورشة العمل التي رعتها بعثة الامم المتحدة بالمشاركة بين عضوات مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة، مضيفاً أنه تم الاتفاق على تمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن 30 %.