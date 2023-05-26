المنقوش تدين الاعتداء المسلح على ملحقية ليبيا العسكرية في الخرطوم

الوطن| متابعات

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في الخرطوم، مما خلّف أضراراً بالمبنى.

الوزارة وفي بيان لها رصده موقع الوطن أكدت أنه سبق ذلك إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية من مقرها في الخرطوم ونقلهم إلى ليبيا.

ودعت الوزارة عبر بيانها الجهات السودانية ذات العلاقة لملاحقة من ثبت تورطهم بالفعل، الذي ينتهك اتفاق ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تنص على ضرورة حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.