“دعم الخدمات العلاجية” يوقع اتفاقية لعلاج 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات في مصر

وقع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية «اتفاقية تفاهم» مع مركز الطب العالمي بالقاهرة لنقل 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات إلى مصر لتلقي العلاج ابتداءً من يونيو المقبل.

وحضر التوقيع على الاتفاقية كل من مدير مركز الطب العالمي في القاهرة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد سالم، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة عبر “فيسبوك” إن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي أصدر في أبريل الماضي قرارًا بتخصيص 115 مليون دينار إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتغطية علاج مرضى ضمور العضلات.