البرغثي: اجتماع مجموعةُ العمل الأمنية هدفه تنسيق تأمين الانتخابات الرئاسية

قال وزير الدفاع الأسبق، محمد البرغثي، إن اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 في طرابلس بحضور عبدالله باتيلي ومجموعة العمل الدولية، غرضه تنسيق تأمين الانتخابات الرئاسية وتشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب لهذا الهدف.

وأضاف البرغثي، أن الاجتماع يأتي أيضا لمواصلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن الاجتماع يهدف أيضًا للتنسيق مع باتيلي من أجل الضغط على الأطراف السياسية والمليشيات المسلحة لإنجاح العملية الانتخابية.

وكان باتيلي ترأس، الأربعاء الماضي، بالاشتراك مع الجمهورية التركية، أول جلسة عامة تعقدُها داخل الأراضي الليبية مجموعةُ العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار برلين.

وحضر الاجتماع أعضاءُ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والأعضاء الآخرون للرئاسة المشتركة، بمن في ذلك سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا والممثلة الخاصة للاتحاد الإفريقي، والقائمان بالأعمال في سفارتي فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى سفراء وممثلي كل من روسيا والجزائر وجمهورية مصر العربية وألمانيا وهولندا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع، كذلك ممثلان عن الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر وسائل الاتصال المرئي.