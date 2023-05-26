القطراني يبحث الملفات الخدمية في بلدية مسوس ويتعهد بتحسينها

الوطن/متابعات

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء” علي القطراني” برئيس وأعضاء الفرع البلدي مسوس؛ لاستعراض عددًا من الملفات الخدمية والمختنقات التي يعاني منها الفرع البلدي مسوس، ومنها ملف شُح المياه بالمنطقة واستكمال صيانة الآبار وتفعيل عقد إنشاء محطة تحلية ،و كذلك بحث المشاريع المتوقفة بالفرع ومناقشة ملف نقص إمداد الكهرباء بالإضافة إلى صيانة المستشفى القروي.

وأكد القطراني خلال اللقاء أن الحكومة الليبية ماضية ومستمرة في تنفيذ خطتها لتوفير احتياجات كافة البلديات والفروع البلدية من خلال وزاراتها ، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع وزير الكهرباء فيما يتعلق بحل مختنقات قطاع الكهرباء ومشكلة شُح المياه واستكمال صيانة آبار المياه.

وفيما يتعلق بالمستشفى القروي مسوس، أصدر تعليماته بالتنسيق مع إدارة المشاريع للتواصل مع الشركة المُنفذة لاستكمال عقدها وتسهيل متطلباتها، إلى جانب العمل على صيانة الطريق الرابط بين سلوق ومسوس .