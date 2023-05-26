الصحة الليبية تنشئ مستشفى خدمي بالوحدة العلاجية درنة

الوطن| رصد

يواصل مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة تنفيذ وإنشاء مبنى خدمي خاص بإدارة قسم الجراحة العامة بجوار قسم جراحة المستشفى.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة في الحكومة الليبية بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية لتقديم خدمات صحية متطورة للمواطن بهدف تحسين وتطوير خدمات المستشفى وأن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 50 %.

ويعد قسم الجراحة قيد الإنشاء ويحتوي على 5 مكاتب واستراحة للأطباء ومكتب خاص بالإدارة ومكتب استعلامات ومخزن أدوية ومستلزمات طبية.

وقد باشر مستشفى درنة التعليمي بإجراء صيانة لمقر مبنى قسم النساء والتوليد بمجمع يوسف رحيل التابع للمستشفى، وأن أعمال الصيانة جاءت تنفيذاً لخطة معدة تشمل تحوير وتطوير وصيانة المبنى وفقا للمعايير القياسية الطبية.